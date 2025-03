Googleは2024年5月に、インターネット上のあらゆる情報を探索できる機能「AIによる概要(AI Overview)」を実装し、2024年8月からは日本語にも対応しています。そしてGoogleは2025年3月5日に、この「AIによる概要」がGemini 2.0にアップデートされたことを発表しました。Expanding AI Overviews and introducing AI Modehttps://blog.google/products/search/ai-mode-search/????New updates in Search:???? Gemini 2.0 is now in AI