【改造町人シュビビンマン コンプリートコレクション】 6月12日 発売予定 価格：4,980円 SUPERDELUXE GAMESは、Ratalaika Gamesの協力のもと、プレイステーション 5/Nintendo Switch用「改造町人シュビビンマン コンプリートコレクション」のパッケージ版を6月12日に発売する。価格は4,980円。本日3月6日より、SDX公式ストアと各小売店にて予約を受け付ける