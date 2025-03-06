「読者の新聞写真」の特集面に2011年5月、13歳だった高橋巧さんが撮影した写真が載った。祖父が投稿したこの写真は、年間審査で福島県の代表作にも選ばれた。被害を伝える地元の写真集にも掲載された。いまも福島県相馬市に住む高橋さんは、27歳になった。高橋巧さんが使ったカメラ=2025年1月19日午後1時18分、福島県相馬市、友永翔大撮影2階建ての自宅は、港から約500メートル離れた標高8メートルほどの高台にあった。地鳴り