日本空港ビルデングとハワイ州観光局マナアップ（Mana Up）は、「Aloha Market東京」を羽田空港で開催している。ハワイを代表する人気ブランドや日本未上陸の商品など、加工食品や雑貨を中心に約50ブランドが集まるポップアップショップを展開する。第1ターミナル5階THE HANEDA HOUSEには、期間限定の「Aloha Market CAFÉ」がオープンし、「ホノルルコーヒー」とコラボしている。3,500円以上の購入でキングスハワイアンのスイ