ニトリは、エディオンとの共同開発商品である『高濃度マイナスイオンヘアケアドライヤー』を、2025年3月中旬より全国のニトリ店舗及びニトリネットで販売開始した。カラー展開はブラック／ホワイトの2色で、価格は9,990円（税込）。 【画像】お手入れ用の「フィルタークリーンモード」も搭載ニトリの高機能ドライヤー 本商品は「高効率ブラシレスDCモーター」の採用によ