劇場版28作目「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」の2025年4月18日(金)の公開を記念して、動画配信サービス「Hulu」が歴代の名作5作品を2025年3月22日(土)から先行配信する。【画像】“最高傑作”との呼び声も高く、原作ファンからの支持も厚い「名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)」劇場版最新作「名探偵コナン 隻眼の残像」公開記念！5作品を3月22日(土)から先行配信■大ヒット作「黒鉄の魚影」も見られる！配信され