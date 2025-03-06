モデルの山田優（40）が6日、自身のインスタグラムを更新。編み物について伝えた。山田は「編み編みCLUB」とコメント。「車での待ち時間も逆にラッキータイム」と、車内で編み物をする様子を公開。ハッシュタグで「カギ編み」と添え、カラフルなバブーシュカを身につけた姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「上手ですね！私もそれ欲しいです！」「可愛いです」「色合いがすごく良い」「めちゃ似合ってます!!手先も器