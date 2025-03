ダウン症は、21番目の染色体が通常より1本多い3本あることで発生する染色体異常症の一種で、知的障害やその他さまざまな身体的異常がみられます。そんなダウン症の女性が、アルツハイマー病の身体的兆候を示しているにもかかわらず認知機能の低下がみられなかった特殊な症例が報告されました。A neuropathology case report of a woman with Down syndrome who remained cognitively stable: Implications for resilience to neuro