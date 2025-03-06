DJやついいちろう（エレキコミック）による、14年目の、第三弾出演者発表！先着先行チケット絶賛販売中！！！渋谷の9会場を横断しジャンルを超えた都市型サーキット複合フェスを楽しみましょう！お笑いコンビ「エレキコミック」のやついいちろうが主催する音楽とお笑いのエンタテインメントフェス＜YATSUI FESTIVAL! 2025＞が、今年も2025年6月21日（土）・6月22日（日）開催される。第三弾発表として、31組の出演者と日割りを発表