グループＢＴＳ（防弾少年団）のＪ−ＨＯＰＥ（ジェイホープ）の実姉が番組を通じて公開される。７日に放映されるＭＢＣバラエティ番組『私は１人で暮らす〜シングルのハッピーライフ』でＪ−ＨＯＰＥは笑顔がそっくりな４歳年上の実姉に会う。Ｊ−ＨＯＰＥは「弟モード」になって生涯初のドライブスルー挑戦からＬＡで音楽作業中に生じた悩みを姉と共有する。除隊後、一番やってみたかったことを尋ねる姉にどのように答えたかも期