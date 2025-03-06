3月5日（現地時間4日、日付は以下同）。NBAは2025年2月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはユタ・ジャズのアイザイア・コリアー、イースタン・カンファレンスではアトランタ・ホークスのザカリー・リザシェイが選ばれた。 The @Kia NBA Rookies of the Month for February! #KiaROTMWest: Isaiah Collier (@utahjazz)East: Zaccharie Risacher (@ATLHawks) pic.twitter.com/