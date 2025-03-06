今年の箱根駅伝で総合４位入賞を果たした早大の山口竣平（１年）、工藤慎作（２年）、花田勝彦監督が６日、都内で行われた「ＡＳＩＣＳＥＶＯＲＩＤＥＳＰＥＥＤ３体験イベント」にゲスト参加した。今年の箱根駅伝で１年生ながら３区で６人抜きの３位と快走した山口は「ＥＶＯＲＩＤＥＳＰＥＥＤ３」について「お勧めポイントはデザインですね。シューズのまず色がいいですよね。かわいいんですけど、早く走れそう