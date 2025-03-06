6日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝149円19銭前後と、前日午後5時時点に比べ24銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円16銭前後と1円64銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース