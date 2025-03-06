エレベーターが新たに設置された寧夏回族自治区銀川市興慶区燕和園社区（コミュニティー）。（２０２４年１０月３１日撮影、銀川＝新華社配信／袁宏彦）【新華社北京3月6日】中国住宅・都市農村建設部はこのほど、全国の都市部で24年に改修工事を開始した老朽化団地が5万8千カ所となり、5万4千カ所とする年度目標・任務を超過達成したと明らかにした。上海市静安区の談家橋都市更新プロジェクトの工事現場で、窓枠を設置する作業