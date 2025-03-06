3人組ロックバンドCNBLUEのジョン・ヨンファが、俳優チョン・ヘインと会う。【写真】ジョン・ヨンファ、共演女優との密着SHOTジョン・ヨンファは3月6日、公式YouTubeチャンネルを通じて新音楽トークショー『LP ROOM』の初エピソードを公開する。ジョン・ヨンファの『LP ROOM』は、アーティストの人生を一本の映画に比喩してOSTプレイリストを作っていくミュージックストーリートークショーだ。LPレコードが目立つお店のような空間