タレントの北斗晶の長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が5日に自身のアメブロを更新。いきなり英語を話した娘・寿々ちゃんに驚いた日のエピソードをつづった。この日、凛は寿々ちゃんについて「シナぷしゅの磁石が大好きで毎日自分で広げてやってます」と遊ぶ様子を写真とともに報告。今月は寿々ちゃんの健診があると説明し「どれくらい成長してるのか楽しみです」とつづった。続けて「今日もいつもみたいにお風呂あがり