3月6日(木)21:00LIVEスタート予定日本のサッカーの今を伝えるJ論チャンネル。今回は・宇都宮徹壱さん「宇都宮徹壱WM」・郄橋拓磨さん「Iwate Football Freaks」・佐藤功(進行)「横浜本牧フットボールマニアックス」上記サイトの3人が集合し『JFLとは何か？開幕直前展望』LIVE配信を行います。