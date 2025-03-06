2人の女の子を育てているこばぱぱ(@kobapapaaa)さんは、夜勤に行ったママの代わりに保育園お迎えや寝かしつけに大奮闘。華麗に定時退社を決めてさっそうと保育園にお迎えに行き、穏やかに食事やお風呂を終えて就寝…とはいかず、悪戦苦闘しながらなんとか1日を終えます。完全燃焼したこばぱぱさんは、過去のある発言を悔いながら、育児に仕事に励むママに感謝するのでした。孤軍奮闘するパパを描いた『マ