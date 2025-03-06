長年の夢、実現へ山口県下関市に生まれた筆者にとって、お隣の国である韓国は身近な存在であった。駅前には在日韓国人が経営する小規模な商店が並び、港からは韓国南部の都市、釜山へ向かう関釜フェリーが毎日1便就航している。【画像】1986年式『痛車』トヨタ・カリーナEDで韓国ドライブ！全16枚1905年に開設された関釜連絡船をルーツに持つ関釜フェリーは旅客だけでなく、貨物輸送や車両航送も手がけており、下関市内では上陸