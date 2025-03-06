今年の箱根駅伝で総合４位入賞を果たした早大の工藤慎作（２年）、山口竣平（１年）、花田勝彦監督が６日、都内で行われた「ＡＳＩＣＳＥＶＯＲＩＤＥＳＰＥＥＤ３体験イベント」にゲスト参加した。昨年の箱根駅伝で名前とめがねからアニメ「名探偵コナン」のキャラクターにちなんで「山の名探偵」として話題となり、今年も５区で区間２位と力走した工藤は練習、大会でもアシックスのシューズを着用し、その活躍につな