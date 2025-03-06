1. 応募先へのメッセージ例文集 応募先へのメッセージの送信が必要になるさまざまなシーンを想定して、例文集を用意しました。なお、テキストをコピーすることも可能です。あなた自身の情報や考えに書き換えながらご活用ください。 Case 1｜スカウトへのお礼を送る 例文この度はスカウトをお送りいただき、ありがとうございます。ぜひ一度お話を伺いたく、ご連絡させていただきま