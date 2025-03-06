X発漫画『ちいかわ』と「チロルチョコ」のコラボ第3弾となる「ちいかわ ちろるちょこ缶」が、3月24日（月）から、全国で発売される。【写真】どれが入っているかお楽しみ！個包装のデザイン全20種一覧■個包装のデザインは全20種！今回登場する「ちいかわ ちろるちょこ缶」は、ちいかわたちをデザインした缶に、いちごゼリー味、ビス味、コーヒーヌガー味、ミルク味の「チロルチョコ」を12個入れたアソート商品。コラボ3回