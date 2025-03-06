「マクドナルド」は、新たな年間キャンペーン「トクニナルド」をスタート。第1弾として、3月10日（月）から 、「マックフライポテト」M・Lサイズを250円の特別価格で販売し、7日間限定で日替わり「100円クーポン」を配信する。【写真】コーヒーやナゲットなど！アプリ限定「100円」日替わりクーポン■お得に楽しめる！今回開催される「トクニナルド」第1弾では、人気のサイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズをお