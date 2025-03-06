5月24日（土）と5月25日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールで開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS』の第4弾アーティストラインナップが発表された。【画像】『POP YOURS 2024』ライブ写真（全87枚）5月24日（土）DAY 1にはIO、5月25日（日）DAY 2にはKvi Babaがアナウンス。これでヘッドライナーの\ellow Bucks、JJJを含め計35組が出演することになった。3月7日（金）正午にはNEW COMER SHOT LIVEとして8