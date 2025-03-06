[ワシントン ５日 ロイター] - 米国のベッセント財務長官とイスラエルのスモトリッチ財務相は５日、経済パートナーシップに焦点を当てた会談を行い、対話と協力を強化することで合意したと発表した。共同声明は「経済政策、テクノロジー、金融規制を含む主要分野での協力を強化する」としたほか、２国間関係が経済の強靭性、イノベーション、相互利益の源泉であり続けるために協調的アプローチが必要だと強調した。イスラエル