2月の阿蘇市長選挙で現職を破り初当選を果たした松嶋和子（まつしま かずこ）市長が、3月6日に初登庁しました。熊本県内では初めての女性市長となります。 【写真を見る】熊本初の女性市長 松嶋和子阿蘇市長が初登庁「市の潜在能力 工夫とやる気で伸びる」 午前8時半ごろ、阿蘇市役所に登庁した松嶋市長は職員たちから拍手で迎えられ、花束が手渡されました。 阿蘇市 松嶋和子市長「これから新しい阿蘇市の船出です。 精一杯頑