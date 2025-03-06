2025年3月5日（水）と6日（木）に行われる「鹿児島県公立高校入学者選抜試験」学力検査の問題と解答例を速報します。 試験科目は、初日の5日は、国語、理科、英語。2日目の6日は社会、数学です。 鹿児島県内の公立高校受験はことし、定員1万474人に対し、最終出願者は8507人です。倍率は0.81倍でした。合格発表は今月13日です。国語理科英語社会数学【社会】問題【社会】解答【数学】問題【数学】解答 ・ ・ ・