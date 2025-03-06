今月末に閉校する錦江町の宿利原小学校で、閉校式が行われました。 宿利原小学校は、1892年・明治25年に開校。 ピーク時には、350人を超える児童がいましたが、今は5人です。今月末、大根占小学校に統合され、133年の歴史に幕を下ろします。 （宿利原小5年 笑喜穂果さん） 「私にはひとつ心残りがあります。祖父や父が卒業した宿利原小学校を卒業できないことです。4月からの新しい学校生活は緊張や不安だけでなく、新し