大分県大分市の小学生たちが郷土の戦国武将・大友宗麟の魅力を伝えようと、動画を制作し、YouTubeで公開しています。 多くの人に見てもらうため6日、PR活動を行いました。 動画を制作したのは大分大学教育学部附属小学校の4年生34人です。 JR大分駅前でPR活動を行い、スマートフォンなどで読み込めば動画を見ることができる二次元コード付きのチラシを配りました。 JR大分駅前 動画のタイトルは「