【モデルプレス＝2025/03/06】乃木坂46の弓木奈於が、5日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演。次々と天然エピソードが明かされた。【写真】乃木坂46弓木奈於、美脚全開 ほっそり二の腕も披露◆弓木奈於、母親から「ウザすぎる」と言われた理由とはこの日の同番組のテーマは「ポンコツすぎて生きづらい女」。弓木は早速「電車を降り忘れることがすごい多くて」と日頃から「ポン