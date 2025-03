【モデルプレス=2025/03/06】オーディション番組「PROJECT 7(プジェ)」から誕生したボーイズグループCLOSE YOUR EYES(クローズユアアイズ)の初来日に密着したドキュメンタリー「CLOSE YOUR EYES〜初来日 密着ドキュメント〜」が、ABEMAにて4週連続で国内独占・無料配信されることが決定した。【写真】「PROJECT 7」1位に輝いた中国人イケメン◆CLOSE YOUR EYES、初来日密着ドキュメンタリー配信決定CLOSE YOUR EYESが誕生する