■SEVENTEENウォヌ、ライブ配信でカバー曲や新曲の公開も予告 【写真】ロンドンの街で“絵になる”SEVENTEENウォヌ SEVENTEEN（セブンティーン）のWONWOO（ウォヌ）が、Instagramを更新。4月3日に入隊することが発表されたばかりの彼が、イギリス・ロンドンで過ごす姿を公開した。 2月下旬、テート・ブリテンで行われたBURBERRY（バーバリー）の2025-26年秋冬コレクションに参加したウォヌ。投稿