【モデルプレス＝2025/03/06】Netflixにてリアリティシリーズ「オフライン ラブ」が2月18日より全10話、一挙独占配信中。モデルプレスでは運命の恋を探した男女10人にソロインタビューを実施。参加理由やフランス・ニースでの旅を通じて感じた自身の成長、最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。5人目はアルバイトのミミ（美海／20※年齢は撮影時）。＜Vol.5＞【写真】Netflix新恋リア「オフライン ラブ」出演する美男