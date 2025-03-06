【モデルプレス＝2025/03/06】EXILE TAKAHIROが、5日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演。歌唱時の意外な裏話を明かした。【写真】EXILE TRIBE“史上最多”メンバー集結のパフォーマンスの様子◆TAKAHIRO、歌唱時のうっかりエピソードとは？この日は、ゲスト陣がそれぞれのうっかりエピソードを披露。TAKAHIROは、もともと現在病気療養中のEXILE ATSUSHIとツインボー