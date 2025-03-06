【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『NYLON JAPAN』による21周年記念パーティー、Charlotte de Witte、Boys Noizeら豪華アーティストがラインナップ！ 2025年4月にオープン2周年を迎える日本国内最大級のナイトクラブ、ZEROTOKYO（東京・新宿区歌舞伎町）。これを記念して、音楽・カルチャーの最前線を彩る3DAYSのスペシャルイベントを開催する。 DAY1は、日本のファッション＆カルチャ&