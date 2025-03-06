 DXTEEN初主演オリジナルドラマ『最後の放課後』のメインビジュアルが公開され、メンバーからのコメントが寄せられた。 参考：INI 池粼理人×山中柔太朗×井上想良、豆原一成主演映画『BADBOYS』出演ティザー映像も DXTEENは、大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰からなるグローバルボーイズグループ。JO1、INIに続くLAPONEエンタテインメント所属グ