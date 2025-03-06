2025年3月5日、香港メディア・香港01は、日本のダンスボーカルグループ「ONE N’ ONLY（ワンエンオンリー）」のメンバーだった上村謙信が香港警察に逮捕されたとの報道に対する日本の反応を報じた。香港01は、上村が1日に香港でファンミーティングを開催した後、スタッフと共に旺角のレストランで打ち上げを行った際、女性通訳に対するわいせつ行為の疑いが持たれ、警察が同日中に逮捕したと報道。香港司法機関の情報によると、上