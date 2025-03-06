現地３月５日に行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、パリ・サンジェルマンはリバプールとホームで対戦。圧倒的に攻め込んだものの、０−１で敗れた。この一戦でベンチスタートとなった韓国代表MFイ・ガンインは、得点がほしい展開だったにもかかわらず、出番なしに終わった。韓国メディアはショックを隠せない。『Xpors News』は「イ・ガンインは深刻だ。衝撃的な欠場」と伝えた。「PSGのイ・ガン