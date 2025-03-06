マッチングアプリで「8000人とマッチした」4人組YouTuber・えびじゃの森山弘康（32歳／以下、ひろやす）が、元AKB48でタレントのみほ（宮崎美穂/31歳）と急接近した。【映像】8000人とマッチした男性＆指原莉乃と同期の31歳元アイドル（拡大）3月5日、ABEMAオリジナル新作恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』＃3が放送された。3日目のメインイベントは、インビテーションパーティー。トルコ相撲