小岩井乳業の「小岩井 生乳100%ヨーグルト」は発売40周年を迎え、伝統の製法を守りつつ、親子向けワークショップを開催し新たな魅力を発信。効率を重視せず、独自の「前発酵」製法を貫く一方、ブランド価値向上のために消費者とのリアルなコミュニケーションを強化。専門家は、ロングセラー商品は進化が必要と指摘し、情感に訴える価値創出が重要だと分析している。40周年ヨーグルトの変わらぬこだわりと進化する楽しみ方ロングセ