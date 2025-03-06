村上市のJA県厚生連村上総合病院が、現在263床あるベッド数を4月から199床に減らすことになりました。 病床の削減は5日夜、新発田市で開かれた『下越地域医療構想調整会議』で確認されました。国は200床未満の病院に対し診療報酬を優遇していて、村上総合病院は病床数の削減によって収支の改善を図るほか、新たに在宅・訪問診療にも取り組みます。 ■村上総合病院 杉谷想一院長 「病床数を減らすことによって、外来などに(