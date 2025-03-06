キャンプとロードトリップの要素を融合させた、クルマで大自然を旅するスタイルを“オーバーランド”と呼びます。このスタイルをアウトドアラジコンで楽しめるのがRAYWOOD（レイウッド）の手掛けるオフロード向けRCカー「リトルRC」。岩場や森、砂地など、自然のあらゆる悪路で使える上、実車では入れない道を走行可能。アウトドアを楽しみながら低い目線で写真を撮ったり、友人同士で隊列を組んだりして楽しめます。そんなレイウ