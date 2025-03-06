タレントの武井壮（51）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。教育無償化について、考えをつづった。武井は「教育の無償化は生活の安定にはかなりプラスだと思うけど、大学に通ってろくに勉強もせず、履修する授業を決める基準が出欠に厳しくない、とか単位取りやすい、だとか考えてる学生を無償にするなら無駄遣いだし、国民に負担させる意味がない」と投稿。「大学で学んだ学部別の卒業センター試験を、入試のセンター試