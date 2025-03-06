7人組グループ・Travis Japanの宮近海斗、松倉海斗、七五三掛龍也が7日発売の『andGIRL』秋号（DONUTS）特別版の表紙に登場する。【動画】Travis Japan、タライ落としに体当たり挑戦全国ツアー「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」を開催中のTravis Japanから宮近、松倉、七五三掛が登場。真っ白なシャツに身を包み、こちらを見つめるあどけない表情の3人とは一転して、中面では「ギャップ男子の沼にハマりたい！」をテ