２月２５日、山東省煙台市黄渤海新区に設立された日特測器電子設備の開業式典。（煙台＝新華社配信）【新華社済南3月6日】中国山東省煙台市の黄渤海新区にこのほど、創業100年を超える日本の計測機器・電子機器専門商社、日本測器の出資による日特測器電子設備（煙台）が開業した。日本測器は主に各種の計測機器・電子機器の輸出入や販売を手掛ける。創業112年の歴史を持ち、世界40カ所以上に営業所を構えている。煙台には2005