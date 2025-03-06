『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ、『炎炎ノ消防隊』をはじめ数々のヒット作を制作するdavid productionによる初のオリジナルTVアニメーション、時空爆走系ヤンキーによる異世界バトルアクション『陰陽廻天 Re:バース』が、2025年7月に放送されることが決定した。【画像】ジョジョ感ある？公開された『陰陽廻天 Re:バース』キャラ設定画原案・監督に高橋秀弥（『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』『うる星やつら』他）、シリー