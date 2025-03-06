アニメ「鬼滅の刃」×「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」コラボレーションムービー アニメ「鬼滅の刃」とMLBのコラボレーションムービーが公開。MLB Tokyo Series期間中、アニメ「鬼滅の刃」とMLBのコラボ商品を受注生産で発売する。 東京ドームにて行なわれる「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」開催を記念したもの。公開されたコラボムービ&#12540