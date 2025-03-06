エイチ・アイ・エス（HIS）は、社員向けに3つの制度を導入し、ワークバランスの充実と多様な働き方を推進を図る。2年で失効する法定有給休暇を使用しなかった際に、失効した休暇を積み立てておき、後日まとめて利用することができる積立有給休暇制度を導入する。使用自由は本人の健康を目的として制限される。正社員・契約社員・パート・アルバイトを対象に5月1日から導入し、1日単位で取得できる。有効期限は3年間で、年間積立上