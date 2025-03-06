韓国のソウル郊外で軍事演習中に砲弾が民家などに落下し少なくとも7人がけがをしました。韓国メディアによりますときょう午前10時過ぎ、ソウル近郊の抱川市で上空を飛行中の韓国軍の戦闘機から砲弾が民家などに落下し7人が重軽傷を負ったということです。近くにある韓国軍の訓練場ではアメリカ軍との合同軍事演習が行われていて、誤って砲弾を誤射した可能性があるとみられています。