6日の東京株式市場は、前日のアメリカ市場でトランプ政権の関税政策への警戒感が和らぎ、主要な株価指数が上昇した流れを受け、幅広い銘柄に買いが広がりました。日経平均株価の上げ幅は、一時400円を超えて上昇しています。6日の東京株式市場の日経平均株価、午前の終値は5日に比べ、307円78銭高い、3万7726円2銭、TOPIX(東証株価指数)は、2750.27でした。